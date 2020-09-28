Трамп годами не платил федеральный подоходный налог

28.09.2020, 11:20, Новости дня

Федеральный подоходный налог нынешний президент США Дональд Трамп не платил в течение 10 из последних 15 лет. Об этом сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на анализ налоговых деклараций Трампа более чем за 20 лет.

В 2016-м и в 2017 году он перевел по статье федеральных налогов всего по $750 долларов.

Основанием для неуплаты налогов президент США называл тотальные убытки в бизнесе. По информации издания, это действительно может стать поводом для неуплаты налогов: убытки в одном бизнесе уменьшают размер налогооблагаемого дохода из других источников.

Однако, по мнению The New York Times, со стороны Трампа это были бухгалтерские манипуляции с целью сэкономить средства на уплате налогов.

Только в 2018 году от доли в реалити-шоу “Ученик”, а также за право использовать его имя Трамп получил около $427 млн. Еще $176,5 принесли нынешнему президенту США успешные инвестиции в два офисных здания. На эти доходы Трамп должен был заплатить более $100 млн, утверждают журналисты.

4 ноября федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке отклонил жалобу Трампа на решение суда низшей инстанции, обязавшего главу Белого дома предоставить его налоговые декларации за 2011–2019 годы по запросу Вэнса. Адвокаты главы Белого дома обжаловали решение в Верховном суде.

В отличие от прежних президентов, Трамп отказывается обнародовать свою налоговую информацию. Окружной суд Вашингтона в мае 2019 года обязал бухгалтерскую фирму Mazars передать Конгрессу США имеющиеся у нее финансовые отчеты американского президента. Юридическая команда Трампа обжаловала это решение.

9 июля Верховный суд США пришел к выводу, что Трамп не обладает неприкосновенностью от повестки, обязывающей его и его юридических представителей открыть финансовые документы и налоговые декларации по запросу Вэнса.