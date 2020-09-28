Twitter ввел санкции против РИА «Новости»

28.09.2020, 11:08, Новости дня

Американская соцсеть Twitter ввела санкции против российского информагентства (РИА) «Новости» – его аккаунт был удален из поисковой выдачи.

Таким образом, пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут ее найти, передает РИА «Новости».

«Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», – говорится в сообщении пресс-службы МИА «Россия сегодня».

До этого аналогичные санкции Twitter ввел в отношении профилей RT и Sputnik.

Ранее на официальных Twitter-аккаунтах президента и правительства России, а также ряда российских СМИ появилась специальная маркировка. Twitter решила маркировать страницы СМИ, которые, как заявили в компании, находятся под контролем властей.

Напомним, Facebook также начнет маркировать страницы медийных организаций, находящихся под контролем властей.