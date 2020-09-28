Аэропорт в Баку перешел на ограниченный режим работы

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28.09.2020, 11:08, Новости дня

Бакинский международный аэропорт «Гейдар Алиев» в связи с введенным военным положением на территории Азербайджана временно переходит на ограниченный режим работы, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В связи с введенным военным положением на территории Азербайджана международный аэропорт «Гейдар Алиев» временно переходит на ограниченный режим работы», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В частности, приостановлены все рейсы «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) по направлению Баку – Нахичевань – Баку, запланированные до 30 сентября включительно. 

Также отменены авиарейсы AZAL по маршрутам Баку – Лондон – Баку, запланированный на 1 октября, и Баку – Берлин – Баку, запланированный на 2 октября.

Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов авиакомпании AZAL могут без выплаты штрафа обменять свои билеты на другие даты, либо вернуть свои деньги.

«Кроме того, авиакомпания FlyDubai отменила рейсы по маршруту Дубай – Баку – Дубай, запланированные на 29 сентября, 1 и 3 октября, авиакомпания «Аэрофлот» – авиарейсы Москва – Баку – Москва на 1 и 4 октября, авиакомпания «Белавиа» – авиарейсы Минск – Баку – Минск на 2 и 4 октября. За дополнительной информацией пассажиры данных отмененных рейсов могут обратиться в указанные авиакомпании», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Также в Азербайджане объявлена частичная мобилизация. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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