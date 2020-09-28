 

Rolls-Royce презентовала модель Ghost

28.09.2020, 11:05, Новости дня

Еще совсем недавно состоялся выход обновленной версии Rolls-Royce, тогда как теперь продемонстрирован новый экземпляр с удлиненной колесной базой.

В частности, особый интерес здесь вызывает салон. В данном случае разработчики предусмотрели откидные кресла, благодаря чему пассажиры смогут получить наибольшее удовольствие от езды. Также в задней части кузова установлен дополнительный холодильник, в котором можно хранить шампанское. Салон оснащается системой вентиляции и фильтрации воздуха. Также новинка Rolls-Royce имеет систему автоматической парковки, лазерную оптику и проекционный экран на стекле.

Под капотом нового седана расположен 6,75-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 563 л.с. Модель приводится в движение 8-ступенчатой коробкой передач.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Корабль ВМС США вошел в территориальные воды Китая

14.08 / Ефремова уличили в симуляции инсульта

11.09 / Газопровод «Сила Сибири» уйдет на профилактику

21.08 / Киев готовит предложения по развитию белорусско-украинских отношений

13.08 / Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

07.09 / Sky News – эпидемия COVID-19 вызвала расцвет внутреннего туризма в Китае

17.07 / В Украине третьи сутки более 800 новых случаев коронавируса, за день больше выздоровело, чем заразилось

20.08 / Зеленский заявил, что доволен работой Кравчука в контактной группе

09.09 / Богдан рассказал о первом разговоре Зеленского и Путина

30.06 / У экс-президента Киргизии Атамбаева обнаружили пневмонию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска