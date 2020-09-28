Rolls-Royce презентовала модель Ghost

28.09.2020, 11:05, Новости дня

Еще совсем недавно состоялся выход обновленной версии Rolls-Royce, тогда как теперь продемонстрирован новый экземпляр с удлиненной колесной базой.

В частности, особый интерес здесь вызывает салон. В данном случае разработчики предусмотрели откидные кресла, благодаря чему пассажиры смогут получить наибольшее удовольствие от езды. Также в задней части кузова установлен дополнительный холодильник, в котором можно хранить шампанское. Салон оснащается системой вентиляции и фильтрации воздуха. Также новинка Rolls-Royce имеет систему автоматической парковки, лазерную оптику и проекционный экран на стекле.

Под капотом нового седана расположен 6,75-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 563 л.с. Модель приводится в движение 8-ступенчатой коробкой передач.