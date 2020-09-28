Nissan Murano подорожал в РФ на 51 тысячу рублей

28.09.2020, 11:05, Новости дня

Японский автомобильный гигант Nissan увеличил ценник на обновленный кроссовер Nissan Murano для российского рынка.

В частности, в нынешнем месяце приобрести флагманскую модель можно во всех комплектациях на 51 тысячу рублей дороже. Кроме того, базовая версия автомобиля теперь продается за 2,62 млн рублей, тогда как топовая версия автомобиля доступна за 3,25 млн рублей. Во всех модификациях японские инженеры предусмотрели 3,5-литровый бензиновый мотор, который выдает 249 л.с. мощности.

Следует выделить, что новинка получила передний или полный привод в разных версиях. Кроссовер Murano приводится в движение вариатором. Напомним, предшествующее удорожание зафиксировали в августе, когда цена увеличилась на 78 тысяч рублей.