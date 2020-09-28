Гиперкар Koenigsegg Regera демонстрирует ошеломляющее ускорение до 300 км/ч

28.09.2020, 11:05, Новости дня

В Сети продемонстрировали запись, на которой можно рассмотреть мощный гиперкар Koenigsegg Reger.

Тесты транспортного средства осуществлялись на взлетно-посадочной полосе. Гибридная новинка имеет суммарную мощность 1797 л.с. Также разработчики указали, что для разгона до 100 км в час уходит около 2,8 секунды, а предельная скорость ограничена на уровне 410 километров в час.

Роскошный шведский гиперкар имеет 5-литровый битурбированный двигатель с мощностью 1100 л.с., а также одновременно три электрических мотора, которые выдают 697 л.с. В продажу выйдет несколько модификаций, отличающихся расположением электромоторов на переднюю или заднюю ось. Цена гиперкара Koenigsegg Reger пока не раскрыта производителем.