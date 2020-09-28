Руни Мара и Хоакин Феникс впервые стали родителями: малышу дали особенное имя

28.09.2020, 11:00, Разное

В середине мая стало известно, что Руни Мара и Хоакин Феникс ждут появления на свет своего общего первенца, но, несмотря на не оставляющие сомнений фотографии папарацци, актеры отказывались комментировать эту новость. Так что и вести о рождении малыша ждать от них не приходится, но радостное событие рассекретил режиссер документального фильма “Гунда” – Виктор Косаковский. На днях он представил картину на кинофестивале в Цюрихе и во время конференции дал такой ответ на вопрос о том, какую роль Хоакин сыграл в работе над проектом:

Он был исполнительным продюсером. И кстати, у него недавно родился ребенок. Прекрасный сын по имени Ривер.

По данным Daily Mail, малыш Руни и Хоакина появился на свет еще месяц назад.

Имя Ривер было выбрано для малыша не случайно: именно так звали брата Хоакина, трагически погибшего в начале 90-х годов. Эта история в свое время потрясла большое семейство Фениксов и весь Голливуд. Начав актерскую карьеру в 10 лет и получив номинацию на “Оскар” в категории “Лучшая мужская роль второго плана” за работу в ленте “Бег на месте” всего в 18 лет, Ривер Феникс подавал большие надежды в киноиндустрии. Но в октябре 1993 года Ривер принял наркотики, причем в компании своих же братьев и сестер.

В тот роковой вечер – 31 октября 1993 года – он пошел вместе с Хоакином и их сестрой Рэйн в клуб Viper Room и с подачи своего друга, известного музыканта, принял дозу наркотиков (смесь из двух сильных наркотических средств), которая, как стало понятно практически сразу, оказалась летальной. Хоакин вызвал 911, но было уже поздно. 23-летний Ривер скончался на глазах Хоакина, несмотря на его попытки сделать искусственное дыхание.

Ривер Феникс в фильме “То, что называется любовью”

После этого Хоакин Феникс долгое время не возвращался в кино и еще дольше – не отвечал на вопросы журналистов про своего известного брата. Во многом именно поэтому он и закрывался от общения с прессой, но в недавнем интервью решил все же вспомнить прошлое:

Походы по таким клубам и это поведение не было типичным для Ривера. Если честно, я не думаю, что он на самом деле собирался так провести эту ночь. Он просто хотел сыграть для меня в клубе несколько песен, которые сам написал, но все сложилось совсем по-другому.

Напомним, Руни Мара и Хоакин Феникс познакомились в 2013 году на съемочной площадке мелодраматической истории “Она”, а встречаться начали спустя три года – после совместных съемок в фильме Гарта Дэвиса “Мария Магдалина”. По признанию Феникса, он долгое время был уверен, что противен Маре. Впоследствии оказалось, что симпатия Хоакина была взаимной и Руни просто стеснялась проявлять свои чувства:

Она единственная, кого я когда-либо искал в интернете. Мы долгое время были просто друзьями, писали друг другу имейлы. Раньше я никогда этого не делал – не общался с понравившейся мне девушкой онлайн и не гуглил ее.

В июле прошлого года Us Weekly сообщил, что влюбленные обручились – Руни неоднократно была замечена с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, однако эта информация до сих пор не получила подтверждения.