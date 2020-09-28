 

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми пригласили натуралиста Дэвида Аттенборо в Кенсингтонский дворец

28.09.2020, 11:00, Разное

На прошлой неделе Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили для своих детей – принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлотты – приятный сюрприз: пригласили в гости в Кенсингтонский дворец известного британского натуралиста, телеведущего и автора многочисленных фильмов BBC о природе сэра Дэвида Аттенборо. Юные Кембриджи – за исключением, пожалуй, только совсем еще маленького Луи – являются поклонниками этого знаменитого ученого, о чем однажды рассказала герцогиня. Когда Кейт созвонилась с учениками академии Casterton Primary Academy в графстве Ланкашир, один из них задал ей вопрос – кто из знаменитостей, с которыми она встречалась, понравился ей больше всего? Ответ не заставил себя ждать.

Готова поспорить, Кейт и Уильяму не часто задают подобные вопросы. Герцогиня ответила, что ее сын Джордж постоянно смотрит фильмы Дэвида Аттенборо, так что, скорее всего, именно ему она бы отдала предпочтение, – пересказала происходящее Анита Гидотти, исполнительный директор фонда Pendle Trust.

Конечно, на такую встречу со своими юными поклонникам сэр Дэвид пришел не с пустыми руками: натуралист подарил детям Уильяма и Кейт окаменелый зуб гигантской акулы, который он лично выкопал во время семейного отдыха на Мальте в 1960 годах. Зуб принадлежал Мегалодону – виду вымерших акул, который существовал в эпоху миоцен и плиоцен. Ее длина составляла по разным данным до 15 метров, а вес – от 30 до 47 тонн. Какой восторг вызвал подарок у Джорджа, можно оценить на фото ниже.

Когда я был в возрасте Джорджа, помню, мне тоже однажды подарили окаменелость, так что я подумал, это будет неплохой подарок. Джордж спрашивал, что это, какой была акула, насколько большой и так далее. Он был очень заинтересован в моем рассказе. Мне кажется, ему очень понравилось. Он вообще в восторге от окаменелостей. И Шарлотта тоже. Все трое были очарованы, – поделился своими впечатлениями от встречи сэр Дэвид в интервью журналу Time.

После этого Дэвид представил свой новый документальный фильм A Life on our Planet, правда, уже только принцу Уильяму. Показ был организован прямо на свежем воздухе – в садах Кенсингтонского дворца.

Вообще, Дэвид Аттенборо – любимчик королевской семьи. Сама Елизавета II не отказывает ему, когда он приглашает ее принять участие в очередном проекте, а принцы Чарльз, Уильям и Гарри с удовольствием посещают премьеры новых фильмов натуралиста. 

Кейт познакомилась с Аттенборо в 2013 году в Музее естествознания, где проходила премьера его фильма Alive в формате 3D. С тех пор их пути нередко пересекались. Следующие встречи произошли в 2014-м на вечере Dramatic Arts в Букингемском дворце и на церемонии Wildlife Photographer of The Year 2014. Также они вместе повторно открывали Hintze Hall в Музее естествознания в июле 2017-го, а в сентябре прошлого года Кейт, принц Уильям и сэр Дэвид принимали участие в церемонии спуска на воду нового судна в Уиррале.



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