Танкеры для «Арктик СПГ-2» поделят между «Совкомфлотом» и Японией

28.09.2020, 10:56, Новости дня

Российский «Совкомфлот» и японская MOL стали наиболее вероятными претендентами на судостроительные контракты по новой партии газовозов для проекта «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа, сообщили знакомые с ситуацией источники.

Как пишет «Коммерсант», о намерении «Совкомфлота» участвовать в этом тендере рассказал 25 сентября глава компании Игорь Тонковидов. Газовозы должны будут строить на одной из зарубежных верфей. Рассматриваются все основные площадки – китайская Hudong либо корейские DSME, Samsung и Hyundai, но решение еще не принято. Как сказал Тонковидов, итоги тендера могут быть подведены в октябре. Его победитель заключает судостроительный контракт с верфью и будет владеть построенными судами, при этом он также заключает долгосрочный тайм-чартерный контракт с «Арктик СПГ-2».

По данным издания, НОВАТЭК, скорее всего, диверсифицирует структуру судовладельцев, то есть контракты могут быть заключены как с «Совкомфлотом», так и с MOL. Какое число танкеров будет отдано каждой из компаний, еще не решено. Танкеры-газовозы, построенные для «Ямал СПГ» в Южной Корее, тоже были распределены между несколькими судоходными компаниями: помимо уже перечисленных, это Teekay и Dynagas.

В ближайшие годы для проекта «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа построят 15 газовозов Arc7 на верфи «Звезда» (управляется «Роснефтью» и Газпромбанком), но компания просила Владимира Путина разрешить ей строительство еще десяти газовозов за рубежом, поскольку российская верфь не успеет все построить в сжатые сроки. Дополнительные суда нужны НОВАТЭКу к 2023–2024 годам для вывоза газа с «Обского СПГ» мощностью 5 млн тонн в год, причем компания была готова дополнительно загрузить «Звезду» заказом еще на 20 газовозов до 2030 года.

Но сроки ввода «Обского СПГ» сдвинуты минимум на год, дополнительный флот решено перебросить на «Арктик СПГ-2», а общее число заказываемых за рубежом танкеров может снизиться с десяти до шести. В случае владения флотом как российской, так и японской компаниями встает вопрос, под каким флагом он будет ходить «Совкомфлот» намерен ходить только под российским флагом.

Напомним, в декабре российская верфь «Звезда» подписала с южнокорейской Samsung Heavy Industries соглашение на 1,5 млрд долларов о поставке комплектующих для пяти газовозов Arc7 для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2».