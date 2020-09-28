 

Болгария решила сорвать вступление Македонии в ЕС

28.09.2020, 10:56, Новости дня

Изменив название страны на Северную Македонию, власти балканской республики надеялись убрать последнее препятствие на своем пути в ЕС, но теперь этому может помешать спор с Болгарией, пишут СМИ.

Как информирует Deutche Welle, в августе София направила европейским партнерам шестистраничный меморандум, в котором разъясняется позиция Болгарии по ряду исторических вопросов. В документе болгарские власти призывают руководство Северной Македонии «порвать с идеологическим наследием коммунистической Югославии».

В меморандуме также отмечается, что жители Северной Македонии являются болгарами и говорят на болгарском языке, однако им искусственно навязали македонскую идентичность в то время, когда страна входила в состав бывшей Югославии.

Напомним, в июне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия во время своего председательства в Европейском союзе (ЕС) станет заниматься поддержкой присоединения балканских стран к ЕС.



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