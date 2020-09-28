 

Кто получит вторую пенсию: все подробности

28.09.2020, 10:56, Разное

По ее словам, в основном нововведения относятся к военнослужащим. Две пенсии согласно закону могут получать военные, родители и вдовы погибших при прохождении службы солдат, а также ветераны Великой Отечественной войны.

Сочетать получение страховой пенсии по старости и пенсии по потере кормильца могут родители и не вступившие в новый брак вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы или от травмы, полученной при исполнении обязанностей. Кроме того, правила распространяются и в отношении нетрудоспособных членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также членов семей погибших летчиков-космонавтов.

Напомним, с весны в России действовал упрощенный порядок получения пособий и субсидий из-за пандемии коронавируса. В октябре гражданам будут начислять средства по старым правилам.

Как писали “Дни.ру”, повышение пенсий в России произойдет в 2021 году. О нововведениях сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости будет увеличен на 6,3%, до 17 443 рублей. Размер надбавки заложен в бюджете Пенсионного фонда России.



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