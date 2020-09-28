 

Названы малоизвестные симптомы приближающегося инсульта

28.09.2020, 10:56, Разное

Невролог Рустем Гайфутдинов из Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) рассказал о необычных симптомах, которые могут свидетельствовать о приближении инсульта. При их обнаружении нужно срочно обратиться к врачу, передает “Москва 24”.

Прежде всего, инсульту предшествует значительное повышение артериального давления – выше 200 миллиметров ртутного столба. Также могут ощущаться онемение и покалывание в области щек и языка, слабость в кистях рук. Прединсультное состояние может также сопровождаться сужением поля зрения и нарушением речи, сообщает Ura.ru.



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