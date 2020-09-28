Немецкие СМИ сообщили о тайном визите Меркель к Навальному

28.09.2020, 10:56, Разное

Немецкие СМИ сообщили, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркль тайно навестила российского политика Алексея Навального, когда он еще находился на лечении в берлинской клинике. Зачем именно Меркель приходила к Навальному – пока неизвестно.

Напомним, что основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный проходил лечение в немецкой клинике “Шарите” в Берлине. Туда его транспортировали после отравления в российском Омске, в результате которого политик на несколько недель впал в кому. В настоящее время он продолжает восстановление, сообщает телеканал “360”.