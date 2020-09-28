 

СМИ Китая рассказали о важности витамина В12

28.09.2020, 10:53, Разное

СМИ Китая рассказали о важности витамина В12, который необходим для нормальной работы организма человека. Недостаток элемента способен вызывать проблемы со здоровьем. Перед принятием витамина нужно выяснить, существует ли в организме его нехватка.
В12 играет важную роль в обеспечении нормального созревания и развития клеток крови, метаболизма фолиевой кислоты. Этот элемент принимает участие в синтезе жирных кислот. В целом организм нуждается в небольшом количества В12, но его дефицит встречается довольно часто, а это нередко приводит к анемии.

Люди с сахарным диабетом, страдающие алкоголизмом, пациенты с атрофическим гастритом и пожилые граждане должны уделить вопросу содержания В12 в организме большое внимание. Для обеспечения нормальных процессов организма нужно правильно питаться, потреблять в разумных количествах молочные продукты и пищу животного происхождения. Если отсутствует явный дефицит В12, принимать витамин дополнительно не требуется, поскольку переизбыток элемента чреват отеком лица, экземой, одышкой, ознобом, болью в области сердца, пишет портал iReactor.



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