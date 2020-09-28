 

Майк Помпео назвал главную угрозу извне для США

28.09.2020, 10:53, Разное

Китай представляет собой самую главную угрозу для США извне, причем, речь идет даже о долгосрочной перспективе. Такое заявление сделала Майкл Помпео, занимающий пост госсекретаря.
Помпео имел в виду угрозу со стороны режима КНР, в частности, Коммунистическую партию страны под руководством главы Си Цзиньпина. Некоторое время назад госсекретарь и вовсе заявлял, что Китай для американцев представляет гораздо большую опасность, нежели РФ.

Пекин старается нарастить влияние среди стран Ближнего Востока, поскольку существенно зависит от поставок из данного региона энергоносителей. Вашингтон старается противодействовать в данном направлении китайской стороне. Содействие США в установке нормальных отношений Израиля с иными странами Ближнего Востока уменьшается возможность правящей партии в КНР оказывать воздействие на соответствующие государства, пишет «Политэксперт».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Подруга раскрыла причину смерти актрисы Ирины Печерниковой

15.09 / Крис Эванс объяснил поклонникам публикацию интимного фото

22.07 / Белорусская оппозиция придумала план борьбы с Лукашенко

05.07 / Пожарный, тушивший лес, столкнулся с агрессивным йети

03.08 / Американский военачальник – Россия и Китай сравняются с США по ядерным потенциалам к концу десятилетия

10.09 / Лукашенко может превратить Белоруссию в концлагерь, чтобы снова стать президентом – эксперт

01.08 / Настя Ивлеева официально возвращается в программу «Орел и Решка»

02.07 / Пьедестал позора

16.09 / Лукашенко отмахнулся от протестующих белорусов: Все это мифы

20.07 / Путин отправил Фургала в отставку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска