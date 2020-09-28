Майк Помпео назвал главную угрозу извне для США

28.09.2020, 10:53, Разное

Китай представляет собой самую главную угрозу для США извне, причем, речь идет даже о долгосрочной перспективе. Такое заявление сделала Майкл Помпео, занимающий пост госсекретаря.

Помпео имел в виду угрозу со стороны режима КНР, в частности, Коммунистическую партию страны под руководством главы Си Цзиньпина. Некоторое время назад госсекретарь и вовсе заявлял, что Китай для американцев представляет гораздо большую опасность, нежели РФ.

Пекин старается нарастить влияние среди стран Ближнего Востока, поскольку существенно зависит от поставок из данного региона энергоносителей. Вашингтон старается противодействовать в данном направлении китайской стороне. Содействие США в установке нормальных отношений Израиля с иными странами Ближнего Востока уменьшается возможность правящей партии в КНР оказывать воздействие на соответствующие государства, пишет «Политэксперт».