Археологи из Чехии нашли в гробнице предсказание краха эпохи Древнего Египта

28.09.2020, 10:53, Разное

Чешским ученым удалось обнаружить в гробнице, возведенной в эпоху Древнего Египта, предсказание краха собственной цивилизации. При этом устои того времени, по словам историков, напоминают сегодняшние дни.

Письмена с предсказаниями были найдены в усыпальнице царицы Древнего Египта Хентакавесс III. Она правила 4500 лет назад в те времена, которые сегодня историки часто называют «черным пятном в истории Древнего царства», поскольку в дальнейшем произошел стремительный упадок государства.

Сотрудники Чешского института в течение продолжительного времени пытались понять значение иероглифов. В итоге им это удалось. Оказалось, что письмена являлись древним предсказанием, гласившим, что изменения климата, кумовство и коррупция в будущем приведут к краху цивилизации Древнего Египта. По словам ученых, сегодняшние дни в этом плане не отличаются от времени, предшествовавшего «темной эпохе Древнего Египта».