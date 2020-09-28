 

Эксперт оценил риск вмешательства Турции в войну в Карабахе

28.09.2020, 10:48, Новости дня

«Отправка турецких сухопутных сил в Азербайджан маловероятна. Но если речь идет о предоставлении разведывательной информации, то, по-видимому, это уже есть», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Силаев, оценивая степень вовлеченности Турции в карабахский конфликт.

«Есть данные, достоверность которых, впрочем, пока под вопросом – о том, что ВВС Турции ограниченно могут участвовать в помощи Азербайджану. Есть поддержка в формате совместных армейских учений. Но если называть полномасштабным вмешательством отправку турецких сухопутных сил в зону карабахского конфликта – то это маловероятно», – указал ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Ранее Telegram-канал WarGonzo (ведет военкор Семен Пегов) со ссылкой на источники в Турции сообщил о том, что турецкое военное руководство собирается задействовать в операции на азербайджано-армянском фронте элитный спецназ регулярных войск «Бригада Командос». Отмечается, что после вступления турецкого спецназа в боевые действия конфликт перейдет в принципиально иную политическую стадию. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей Армении к конфликту с властями страны, которые, по его словам, используют народ как «марионетку».

«Полномасштабное участие Турции в карабахском конфликте, во-первых, чревато потерями; во-вторых, это не получит одобрения ни от одного из партнеров Анкары по НАТО», – полагает Силаев.

Что же касается того, насколько далеко Турция готова зайти в политическом участии в конфликте, то все будет зависеть от масштабов происходящего и от стратегических планов Баку, отметил собеседник.

«Если Азербайджан вознамерился отвоевать Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы бывшей Азербайджанской ССР – это одно. Если Азербайджан хочет взять реванш за события лета этого года, то есть продвинуться еще немного вперед в Нагорном Карабахе и объявить о том, что заняли еще часть территории, и после этого остановить боевые действия – это другое», – отметил Силаев.

«Вторая неопределенность – каковы будут действия Армении, – добавил эксперт. – Если Армения просто стремится не допустить масштабной войны, то это одно. Если Армения, в свою очередь, намерена взять реванш за апрель 2016 года – то это другое. Здесь тоже есть спектр вариантов, и от того, какой вариант в итоге окажется реальным, зависит очень многое».

Армянский премьер Никол Пашинян после обострения конфликта с Азербайджаном объявил мобилизацию и военное положение.

Директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что Турция меняет соотношение сил в конфликте Армении и Азербайджана в пользу Баку и позволяет последнему чувствовать себя более уверенно. По мнению экспертов, Турция ищет повод для войны в Закавказье.



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