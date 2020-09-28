 

Эксперт назвал главную ошибку Лукашенко за годы до протестов: Он уже сто раз пожалел

28.09.2020, 10:43, Разное

После начала массовых протестов президент Белоруссии Александр Лукашенко стал изгоем для Евросоюза. Западные страны начали оказывать давление на главу государства, чтобы тот пошел на переговоры с оппозицией, организовал повторные выборы или вовсе добровольно покинул пост. Его отказались признавать легитимным президентом и пригрозили санкциями.

Политолог Алексей Мартынов отметил, что раньше Лукашенко был готов на многое ради милости соседей. Так, в 2014 году он демонстративно отказался признавать Крым российской территорией, после чего отношение Запада к его власти поменялось в лучшую сторону. Кроме того, Батька позволил организовать в Белоруссии польские и литовские гуманитарные фонды.

Мартынов уверен, что теперь Александр Лукашенко сожалеет об этих поступках. Из-за непризнания Крыма ухудшились отношения с Россией, помощь которой ему сейчас так нужна, а появление гуманитарных фондов способствовало развитию протестных настроений. В настоящее время эти фонды оказывают поддержку демонстрантам. Эксперт сравнил их с “джинном из бутылки”, с которым белорусскому лидеру срочно нужно что-то сделать.

“Я думаю, что он уже сто раз пожалел об этом за последний месяц смуты”, – сказал специалист.

Политолог считает, что Александр Лукашенко может разрешить ситуацию лишь двумя способами: жестко подавить протест и перейти к открытой диктатуре или пойти по демократическому пути, подразумевающему изменение Конституции и реформу власти.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Кровавые ботинки – жуткая история из Мексики

29.07 / Возле МКАД нашли тело застреленного мужчины

27.08 / Под землей делят миллиарды

15.08 / Крымские виноделы прекратят использование аммиачной селитры для производства продукции

18.09 / У климатической катастрофы обнаружено новое последствие

29.06 / Доктора сообщили названия болезней, изменяющие запах тела

26.09 / Удивительные факты о влиянии контрацепции на здоровье людей

24.09 / Лариса Долина перед 65-летием экстремально похудела

30.07 / Мнение: ТВ Белоруссии о задержании сотрудников ЧВК “Вагнер”

26.03 / Письмо: Унылый и безрадостный, но обязательный секс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска