Мнение: Образцово наивное искусство мифов

28.09.2020, 10:40, Разное

Рылся тут у себя в книжном шкафу и неожиданно наткнулся не несколько глянцевых, довольно аляповато раскрашенных, но на хорошей бумаге книжек, как бы заявляющих всем своим видом – «Мы детские!» У меня все дети давно вышли из детского возраста – а книжки довольно свеженькие. Откуда они взялись?

Посмотрел названия: «Тесей», «Яблоко раздора», «Загадка сфинкса» – все с подзаголовком «Сказки про древних богов, богинь, царей и богатырей». И автор – Алексей Рябинин. Блин, точно! Мне ж их пару лет назад сам Рябинин и подарил!

Рябинин Алексей Валерьевич – непростой чувак; закончил МФТИ, то есть – легендарный Физтех; доктор наук – хотя почему-то не физических, а экономических; бывший депутат МГД, ректор ИЭУП (не спрашивайте, что это такое). Собственно, по депутатским делам мы с ним и пересекались и даже поработали вместе, в результате чего он мне свои книги и презентовал. При чем тут книги? Да потому что при всех своих регалиях он еще и детский писатель (так и в Википедии про него написано).

Каково? Я вспомнил, что даже сразу после получения книжки пролистал, увидел, что там – пересказ мифов Древней Греции (причем такой подробный, обстоятельный пересказ!), хмыкнул про себя («Валерьич Куна, что ли, переписывает? Ха-ха!») – да и поставил у себя на полку, как образец курьеза. И забыл про них.

А тут снова увидел, решил что-нибудь прочитать – тем более, что последний раз читал «Мифы» бог весть когда, чуть ли не в школе. И знаете – захватило! Рябинин, несомненно, имеет свой характерный стиль рассказчика – чрезвычайно умиротворяющий, обстоятельный, сдержанный. Удивительная его особенность – что, читая, ты понимаешь: рассказывает, безусловно, человек 21 века, наш современник; но при этом Рябинин каким-то образом умудряется избегать в пересказе современного стеба, иронии и «приколов», он пересказывает СЕРЬЕЗНО. И, как ни странно, это подкупает. То ли я уже стар стал, то ли нынешняя манера постоянного подхихикивания над всем и всегда действительно утомила. У нашего же автора эта постмодернистская усмешка, безусловно, тоже присутствует, но она глубоко скрыта (депутат МГД, даже бывший, конечно, не может быть наивен как дитя). В чем-то нарратив Рябинина подобен жанру «наивной живописи», этакой «митьковщине в прозе» – когда автор вроде малюет как ребенок, «так, как видит» и в рисунках (в их лучших образцах) проступает одновременно и совершенно детские неумелость и непосредственность, и какая-то совсем недетская мудрость, и, третьим слоем – усмешка и над наивностью, и над этой мудростью.

Открываю буквально наугад «Тесея», предлагаю насладиться этим изложением, на первый взгляд простым как три рубля:

«Злодеи быстро обернулись в его сторону. Синис отпустил свою жертву, кивком указал сообщникам на Тесея, а сам, не торопясь, поднял с земли огромный топор. Трое бандитов, повинуясь команде главаря, с угрожающими криками кинулись навстречу своей смерти. Тесей расправился с ними быстро и безжалостно, уроки Геракла не прошли даром. Синис, оставшись один на один с Тесеем, не испугался и ринулся в бой, размахивая топором…

Как ни силен и свиреп был Синис, но у него, по правде сказать, не было никаких шансов одолеть Тесея, учителями которого были Питфей и Геракл. Тесей выбил топор из рук негодяя, а самого его повалил на землю и крепко схватил за горло, наступив ему коленом на грудь. Затем Тесей подтащил хрипящего врага к согнутым соснам и быстро привязал, благо веревки были уже приготовлены. Синис скрежетал зубами и пытался вырваться, но Тесей быстро обмотал его веревками так, что тот едва мог пошевелиться.

– Ну что, готов полетать по небесам? – спросил Тесей и, не дожидаясь ответа, перерубил веревку, удерживающую вершины сосен в согнутом состоянии. Деревья тут же распрямились, взметнувшись ввысь, и разорвали на куски тело Синиса. Так этот негодяй получил, наконец, по заслугам за все свои злодеяния, которые он творил на протяжении нескольких лет, безнаказанно нападая на людей и убивая их самым жестоким образом»

И рядом – картинка в том же бесподобном «митьковском» стиле – Тесей, похожий на перекормленного стероидами бородатого качка, стоит в красной тунике над таким же толстым и безобразным Синисом, лежащим на земле, а в руке у Тесея – веревка. И подпись под картинкой – «Тесей нападает (!!-С.) на Синиса». Прелесть! Я просто влюбился в эту рябининсо-греческую эпопею.

Даже жалко стало расставаться с нею. Может, забабахать какой-нибудь псевдо-психологический цикл по «Мифам Древней Греции» в изложении монументального Рябинина? В конце концов, все начала и концы современной культуры – именно там, в мифах, а все «эдиповы комплексы» и даже «венерические заболевания» отсылают нас опять же к ним. Пожалуй, так и сделаю.

А пока – читайте нетленку 21 века! Все «технари», с детства плохо переносящие гуманитариев, по-моему, должны разбирать рябининские сказки как горячие пирожки: во-первых – культура («культурки-то нам не хватат!»), во-вторых – написал СВОЙ, физтеховец.

Вот, например: https://www.labirint.ru/books/582478/

Или ураганный «Тесей»: https://www.labirint.ru/books/629819/

Дети, я считаю, обойдутся – надо в первую очередь прочитать самим! Тем более что на торрентах, как я понимаю, этого не найти.