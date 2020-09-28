Дисковидный НЛО над церковью. Странная средневековая фреска из румынского города

28.09.2020, 10:37, Разное

Несколько лет назад в сеть попала фотография с изображением старинной фрески 14 века, которая нарисована на стене церкви Biserica Manastirii в румынском городе Сигишоара.

Историческая часть Сигишоары является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО и в основном знаменита тем, что когда то тут жил Влад II – правитель Валахии и отец Влада Цепеша, более известного как Влад Дракула.

На упомянутой фреске изображена церковь в окружении серых бугристых облаков, из который сверху выходит с "огненным хвостом" круглый и разделенный полосами на доли летающий объект.

Многие считают, что церковь на фреске объята огнем и что это НЛО поджог ее. Некоторое время фреска даже ходила по сети с названием "НЛО поджигает румынскую церковь". Но потом появились мнения, что красновато-коричневые пятна на фреске это на самом деле не изображения огня, а просто потеки грязи или выделения из кирпичей.

Так или иначе, данный рисунок действительно очень примечательный. Странный объект над церковью очень сложно спутать с "божественной десницей", "божественным светом" или иными библейскими мотивами, потому что и десницу и свет в христианстве как правило изображают иначе, а не как стальной дольчатый диск.

Надпись внизу фрески гласит "Israel hoffe auf den herrn". В переводе со старонемецкого это значит "Да уповает Израиль на Господа". Фраза взята из Библии (псалтырь, псалом 130), но как она соотносится с изображением сказать сложно.

Когда была написана эта фреска, неизвестно. Предположительно между 1523 и 1700-ми годами.

Самое интересное, что это не первое средневековое изображение странного летающего "колеса", разделенного на ровные доли. Подобное же изображение можно найти сразу на нескольких французских монетах (жетонах). И про них точно так же нет общепринятой теории, что могут обозначать эти летающие "колеса".