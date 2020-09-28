Археологи обнаружили древнеегипетское предсказание краха цивилизации

28.09.2020, 10:31, Разное

При раскопках усыпальницы древнеегипетской царицы Хентакавесс II археологи из Чехии обнаружили предсказание краха эпохи. Информация в надписях натолкнула учёных на схожесть древнеегипетского царства и современного мира.

Царица Хетакавесс жила около 4,5 лет назад. Саркофаг нашли в 2015 году, к юго-западу от Каира, к раскопкам приступили лишь недавно. Группа специалистов чешского института египтологии считает, что находка проливает свет на то, что до сих пор является «чёрным пятном в истории древнего царства».

Учёный Мирослав Барта отметил, что в Египте имел место постепенный упадок эпохи строителей пирамид и разрушение сложившейся на то время сложной иерархической системы. Надписи внутри усыпальницы помогут специалистам получить сведения о временах, не слишком отличавшихся от современной эпохи. Сам Барта считает, что на разрушение древнеегипетского царства значительное негативное влияние оказали последствия кумовства, интриг среди правящей верхушки и изменение климата.

Учёный отметил, что наблюдающийся в современной эпохе климатический кризис и другие негативные моменты могут вызвать повторение истории. Исследователь впечатлён находкой и заявляет, что коллапс нужно понимать как часть естественного хода вещей, который в итоге ведёт к возрождению. Наряду с этим к югу от Каира нашли ещё 13 запечатанных саркофагов.