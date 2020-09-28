 

В йогуртах из российских магазинов нашли антибиотик и хлоргексидин

28.09.2020, 10:29, Разное

Эксперты Роскачества провели проверку клубничных йогуртов, которые можно найти на российских прилавках. В нескольких из них обнаружили антибиотик и дезинфектант – хлоргексидин.

В частности, один из экземпляров содержал антибиотик хлортетрациклин. Но специалисты отметили, что вреда он не несет, поскольку в нем сохранились микробы, характерные для кисломолочной продукции. В другом образце был обнаружен хлоргексидин, который используется в качестве дезинфицирующего средства. В Роскачестве отметили, что его наличие также не несет угрозы, но свидетельствует о том, что оборудование на предприятии-производителе плохо промыли после обеззараживания, передает телеканал “360”.



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