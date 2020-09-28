Россиянам сообщили о росте тарифов на электричество: выше, чем у бизнеса

28.09.2020, 10:29, Разное

Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, индексация для россиян с июля 2021 года составит 5%. При этом тарифы на электричество для бизнеса вырастут всего на 3%. Получается, что свет обойдется гражданам дороже, чем владельцам заводов.

Как уточняет сайт “Комсомольская правда”, таким образом правительство России хочет уйти от опыта 1990-х. Тогда россияне платили за электричество мало, а производства отдавали крупные суммы. Отметим, что такая практика действует до сих пор.

Владельцы предприятий платят повышенные тарифы за свет, таким образом помогая народу. Россияне платят за электричество почти в два раза ниже экономически обоснованного. “Для бизнеса это серьезная помеха в развитии”, – говорится в сообщении.

Напомним, тарифы на электричество складываются из трех источников: цены выработки энергии, стоимости ее передачи по сетям и оплаты труда местных компаний. Обычно в каждом российском регионе есть своя сбытовая компания.

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