Ученые назвали участок на теле человека с самым большим количеством микробов

28.09.2020, 10:29, Разное

Ученые определили место на теле человека, где скапливается самое большое количество микробов и бактерий. Этот участок своим разнообразием микроорганизмов напомнил специалистам тропический лес.

Свое исследование сотрудники Университета Северной Каролины начали проводить еще в 2012 году. Из пупков 60 добровольцев исследователи извлекли биологические образцы, в которых впоследствии они нашли огромное количество микробов и бактерий. По словам профессора Роба Данна, пупок в данном случае уместно было сравнивать с тропическим лесом.

В этом месте микробы скапливаются по одной причине. Во время гигиенических процедур человек редко уделяет внимание пупку. Поэтому в нем образуются колонии микробов, которые могут стать возбудителями опасных болезней.