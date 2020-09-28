Стволовые клетки могут помочь в лечении болезни Паркинсона

28.09.2020, 10:29, Разное

Ученые, работающие на базе Университета Висконсина, считают, что лечению болезни Паркинсона могут поспособствовать стволовые клетки. Перед тем, как сделать такой вывод, было проведено исследование на мышах.

Специалисты обнаружили, что новые нейроны, полученные из стволовых клеток, способны отлично вживаться в необходимые области мозга. Там они соединяются с естественными элементами и восстанавливают все пораженные функции. На сегодняшний день постоянно растет набор методов для работы со стволовыми клетками.

Результаты проведенного исследования говорят о том, что такой вид терапии в будущем станет реальностью. Однако нужно провести более подробные испытания на приматах и людях. Пока самым эффективным методом борьбы с болезнью Паркинсона считается физиотерапия, пишет издание «Политэксперт».