Митя Фомин предстал перед поклонниками полностью голым

28.09.2020, 10:29, Разное

Российский певец Митя Фомин предстал перед подписчиками полностью голым. Пикантный снимок он обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Митя Фомин любит провоцировать фанатом эротическими фотографиями. На этот раз он поделился снимком, сделанным на балконе, откуда открывается красивый вид на Москву. Там артист стоял полностью голым спиной к камере. Этой фотографией Фомин пожелал своим фолловерам спокойной ночи. Его обнаженное тело прикрыл бежевый тюль.

Мнение поклонников по поводу пикантного снимка разделились. Некоторые отметили, что артист пребывает в замечательной физической форме. Однако нашлись подписчики, заявившие о нецелесообразности публикации подобных фото в социальных сетях. Сам же Фомин не стал вступать в спор с пользователям Сети.