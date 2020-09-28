МОК разрешил белорусским спортсменам выступать на Олимпиаде под красно-белым флагом

28.09.2020, 9:44, Разное

На очередном заседании Международного олимпийского комитета (МОК) завершилось обсуждение политической ситуации в Белоруссии и её влияния на Олимпиаду в Токио, перенесённую из-за пандемии коронавируса на лето 2021 года.

Комитет единогласно принял позицию относительно непризнания легитимности президента Александра Лукашенко и двухцветного государственного флага Республики Беларусь. В организации приняли резолюцию о запрете флага «диктаторского государства» на олимпийских объектах. Из этого следует, что все спортсмены с такой символикой будут немедленно дисквалифицироваться, а представители СМИ и болельщики (если соревнования не пройдут при пустых трибунах) изгоняться с трибун с запретом посещения следующих игр на два олимпийских цикла (8 лет).

В соответствии с резолюцией глава МОК Томас Бах обратился к Светлане Тихановской с предложением сформировать новый состав национального олимпийского комитета Белоруссии и подать список его представителей в штаб-квартиру организации в Лозанне. Также в МОК рассматривают возможность участия в токийской Олимпиаде «свободных белорусских атлетов» в составах делегаций Польши и Литвы.