 

На московских рынках и в торговых центрах откроют мобильные военкоматы для граждан Армении

28.09.2020, 9:37, Разное

На крупных рынках и в торговых центрах в Москве и Московской области откроются объединённые военкоматы для и проведения мобилизации граждан Армении.

Все граждане республики должны прибыть в пункт и пройти медкомиссию, после чего отправятся для прохождения воинской службы в вооружённых силах. Особым указом премьер-министра Никола Пашиняна, спецслужбам Армении разрешат принудительно доставлять граждан в ближайший выездной военкомат.

Как сообщил чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Вардан Тогонян, уже к 1 октября 6 сборных воинских пунктов заработают на Домодедовском, Автозаводском, Вешняковском, Москворецком рынках, ТЦ «Европейский» и рынке «Садовод».

Для обеспечения удобства граждан Армении, пребывающих в Москве, работа сборных пунктов будет вестись круглосуточно с возможным перерывом на обед. Также посольство Армении сообщает об открытии горячей линии для граждан из других городов России. Им нужно указать свой адрес, после этого их доставят в военкомат.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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