 

Ученые предупредили о наступлении мини-ледникового периода

28.09.2020, 9:20, Разное

Английские исследователи считают, что на Земле в скором времени начнется мини-ледниковый период. Это заявление противоречит господствующей идеи в научных кругах о глобальном потеплении, но специалисты полагают, что к похолоданию приведет низкая активность Солнца.
Профессор Валентина Жаркова из британского Нортумбрийского университета отметила, что сейчас исследователи наблюдают за снижением количества пятен на Солнце. В ближайшие годы их станет еще меньше, все это указывает на то, что звезда приближается к периоду гибернации (низкой активности), поэтому Земля будет получать от него меньше тепла.

О полноценном ледниковом периоде тут речи не идет, но климатологи все же ожидают негативные последствия. По словам Валентины Жарковой, понижение температуры скажется на гибели урожая особенно в средних широтах. Фермеры из-за ранних заморозков не смогут собирать урожай, а это в свою очередь способно привести к нехватке продуктов питания и даже голоду в некоторых регионах.



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