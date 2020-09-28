«Засосало на 13 лет»: Гузеева не хотела связывать жизнь с телевидением

28.09.2020, 9:20, Разное

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась поклонникам, что у нее никогда не было мечты работать на телевидении. Об этом она пояснила своим подписчикам в Instagram, опубликовав новый фотоснимок со съемок передачи «На дачу!».

Отказ работать на телевидении Лариса Гузеева объясняла тем, что не хотела быть частью системы, а также своей ленью. Но жизнь пошла иным путем и телевизор «засосал ее на 13 лет». Телеведущая пожелала поклонникам найти «своих» и обрести счастье.

В 2008 году вышел первый выпуск программы «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой в качестве телеведущей. А недавно она и ее съемочная команда организовали новый проект под названием «На дачу!». В СССР актриса была известна по роли в фильме «Жестокий романс».