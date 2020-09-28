Вдова Михаила Кокшенова установит на его могиле необычный монумент

28.09.2020, 9:20, Разное

После смерти актера Михаила Кокшенова его вторая супруга Наталья Лепехина решила установить ему необычный монумент. О стоимости памятника информации нет, но учитывая, что она не скупилась на дорогую реабилитацию в частных клиниках, цена его может оказаться высокой.

На сегодняшний день Наталья Лепехина уже нашла скульптора, который согласился сделать памятник, она ведет с ним переговоры. Необычный монумент должен выглядеть в виде кадров из наиболее известных фильмов с участием Михаила Кокшенова, а также его фигурой. Установить его должны в апреле 2021 года.

Популярного советского и российского актера Михаила Кокшенова не стало 4 июня. Долгое время он боролся с последствиями после инсульта, но полностью восстановиться ему так и не удалось. До самой смерти рядом с ним были его первая жена Елена Сергеевна и Наталья Лепехина.