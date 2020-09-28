 

Число заболевших COVID-19 в Украине превысило 200 тысяч

28.09.2020, 9:11, Новости дня

За прошлые сутки в Украине подтвержден 2671 случай коронавирусной инфекции COVID-19, умерло 37 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 28 сентября.

Выздоровел за сутки 571 пациент. 

Общее число заболевших в Украине достигло 201 305, умерло 3996 пациентов, излечилось 88 453.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так: 

Винницкая область – 5974;
Волынская область – 7775;
Днепропетровская область – 5351;
Донецкая область – 3046;
Житомирская область – 5779;
Закарпатская область – 9654;
Запорожская область – 3773;
Ивано-Франковская область – 13 445;
Киев – 22 143;
Киевская область – 8854;
Кировоградская область – 1077;
Луганская область – 979;
Львовская область – 19 916;
Николаевская область – 3011;
Одесская область – 13 079;
Полтавская область – 1972;
Ровенская область – 12 145;
Сумская область – 3813;
Тернопольская область – 13 139;
Харьковская область – 17 703;
Херсонская область – 1062;
Хмельницкая область – 5747;
Черкасская область – 3759;
Черновицкая область – 14 113;
Черниговская область – 3996.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 28 сентября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 33 млн человек, почти 998 тыс. умерли, 22,9 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Зеленский назвал переданных Минском россиян «демонами войны» и пригрозил последствиями

21.07 / В РФ испытали экспериментальную установку по вызову дождя

07.07 / Boeing из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Симферополе

28.07 / Диплом буквально списан. Специалисты подтвердили плагиат словацкого премьера

23.09 / На прививку от коронавируса в Москве решили записывать без столичного полиса ОМС

26.08 / МиГ-31 перехватил норвежский самолет на подлете к границе России

27.09 / Майк Помпео посетит Грецию

15.07 / В Великобритании допустили хакерские атаки со стороны Китая из-за мер Лондона против Huawei

01.08 / «Поливайка» и легковой автомобиль столкнулись на МКАД, погибли трое

16.08 / Le Monde – оккупационное прошлое подрывает отношения Японии и Южной Кореи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска