Звезды “Игры престолов” Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые станут родителями

28.09.2020, 9:11, Новости дня

Жена британского актера Кита Харингтона, его коллега Роуз Лесли, беременна. Ее фото с округлившимся животом разместили на странице издания Make в Instagram.

“Немногие могут выгодно показать это шелковое платье Stella McCartney, находясь в ожидании ребенка. Но Роуз справилась с этой задачей, никак не давала нам понять, что устала, фотографируясь для обложки нашего последнего номера”, – говорится в посте.

Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились в 2012 году на съемках “Игры престолов”. Лесли два сезона играла роль Игрит. Харингтон появился во всех семи сезонах сериала, а его персонаж, Джон Сноу, стал одним из главных. Актеры скрывали свои отношения, но в 2016 году подтвердили роман официально.

Они узаконили отношения в июне 2018 года.