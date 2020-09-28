Коронавирус в мире. За сутки умерло 2,5 тыс. человек
28.09.2020, 9:10, Новости дня
За прошлые сутки, 27 сентября, от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире умерло 2552 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания.
По состоянию на утро 28 сентября общее число подтвержденных случаев в мире достигло чуть больше 33 млн, от коронавируса умерло 997,7 тыс. человек, 22,9 млн пациентов выздоровели.
Странами с самым большим количеством заболевших являются
США (7 млн 115 тыс. заболевших, 2 млн 766 тыс. выздоровевших, 204,8 тыс. умерших);
Индия (6 млн 74 тыс. заболевших, 95,5 тыс. умерших, 5 млн 17 тыс. выздоровевших);
Бразилия (4,7 млн заболевших, 141,7 тыс. умерших, 4,2 млн выздоровевших);
Россия (1 млн 146 тыс. заболевших, 20,2 тыс. умерших, 940 тыс. выздоровевших);
Колумбия (813 тыс. заболевших, 25,5 тыс. умерших, 711 тыс. выздоровевших).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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