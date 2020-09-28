 

Пашинян: Азербайджан объявил войну армянскому народу

28.09.2020, 9:05, Разное

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к нации заявил, что Азербайджан объявил войну всему армянскому народу.

«Сегодня с утра Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди, мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха — ред.) по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои, с честью выполняя задачу по защите Арцаха», — сказал Пашинян (цитата по Интерфаксу).

Армянский премьер также пояснил о возможном выходе конфликта за пределы региона: «Мы стоим на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, что может иметь самые непредсказуемые последствия. Война может выйти за границы региона и иметь более широкие масштабы. Я призываю международное сообщество использовать все рычаги и не допустить вовлечение Турции в конфликт» (цитата по ТАСС).

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Обстрел Нагорного Карабаха начался сегодня рано утром. Власти непризнанной республики и Армении обвинили в обстрелах азербайджанскую сторону. Азербайджан, в свою очередь, сказал о «масштабных провокациях» и обстрелах со стороны Армении.

Власти Нагорного Карабаха и Армении заявили о двух погибших: женщине и ребенке. Азербайджан сказал о 14 раненых мирных жителях, президент страны Ильхам Алиев говорил и о погибших среди мирного населения и военных, не уточняя их число.

В Нагорном Карабахе и в Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане заявили, что к таким мерам прибегать нет необходимости.

Источник: Новая газета



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