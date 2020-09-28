 

В Азербайджане запретили трансляцию Comedy Club

28.09.2020, 9:02, Разное

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о запрете трансляции на территории государства армянских телеканалов и телепередач, носящих явную проармянскую направленность.

В числе запрещённых оказались и популярные программы, выходящие на российском телевидении: Comedy club (телеканал ТНТ) и «Международная пилорама» (НТВ).

– В тяжёлое для страны время не стоит смотреть юмористические передачи, особенно те, которые сделали армяне. Как показывает история, армянам мало своей небольшой территории, они расползлись по миру. К сожалению, им принадлежат многие СМИ, в том числе и в России, что создаёт напряжённость в наших отношениях с этой страной. Я, как президент, после консультаций с членами правительства, решил запретить трансляцию армянских передач, на каком бы языке они не выходили. А в это время мы будем чтить наши национальные традиции, — говорится в сообщении Алиева, цитируемом азербайджанскими СМИ.

В настоящее время администрация главы государства готовит письмо в Москву с предложением убрать из эфирной сетки НТВ и ТНТ передачи с антиазербайджанским уклоном для дальнейшей трансляции их в стране. Также президент рассчитывает, что будет вынесено решение об увольнении Маргариты Симоньян с должности главного редактора телеканала RT.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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