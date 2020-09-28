Коллеги назвали причину смерти звезды «ДМБ»

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28.09.2020, 9:00, Новости дня

Коллектив театра «Около дома Станиславского» подтвердил информацию о скоропостижной смерти актера Никиты Логинова и раскрыл детали случившегося.

Коллеги уточнили, что Логинов скончался от сердечного приступа.

«Почти сорок лет своей жизни он посвятил театру «Около». Никита был талантлив на сцене, он был замечательным товарищем для всех нас. В небольшом театре у каждого свое место, потому уход Никиты оставляет зияющую пустоту», – передает РИА «Новости» сообщение театра.

В коллективе признались, что кончина артиста стала для них абсолютной неожиданностью.

Российский актер Никита Логинов скончался накануне, на 57-м году жизни, сообщили СМИ.

Логинов сыграл в таких фильмах, как «Антикиллер», «ДМБ», а также в сериалах «Московская сага», «Неудача Пуаро», «Кризис нежного возраста» и других.



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