Азербайджан применил РСЗО «Смерч» против Карабаха

28.09.2020, 9:00, Новости дня

Азербайджан применил в направлении Нагорного Карабаха реактивную систему залпового огня «Смерч», сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованисян.

Он разместил на своей странице в Facebook видео, на котором виден хвост ракеты, который торчит из земли.

Опубликовано Воскресенье, 27 сентября 2020 г.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.