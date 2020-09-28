 

Меркель тайно посетила Навального в клинике Charite

28.09.2020, 9:00, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила блогера Алексея Навального во время его пребывания в клинике Charite в Берлине, сообщили СМИ.

По информации издания Der Spiegel, Меркель посетила Навального до того, как его выписали из клиники 22 сентября. Данный факт подчеркивает «солидарность правительства ФРГ с Навальным», передает ТАСС. 

Отмечается, что она навестила Навального «в условиях полной секретности».

По мнению немецких журналистов, визит Меркель является свидетельством того, что канцлер не готова спускать «дело Навального» на тормозах.

В клинике Charite сообщали, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Берлин не политизироватьситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры РФ о лечении и обследовании блогера. Кроме того, российская сторона считает, что «отравление» Навального могло быть инсценировкой.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.



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