 

Роботы в домах престарелых – реальность или утопия?

28.09.2020, 8:00, Разное


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Интеллектуальные собеседники

В относительно недавнем совместном эксперименте Университета Бедфордшира, Мидлсекского университета и сети домов для престарелых Advinia Health Care участвовал социальный робот по имени Пеппер (Pepper), обладающий познаниями о культурных предпочтениях людей, способный вести интересную беседу, задавать вопросы и реагировать на ответы. Как выяснилось, у людей, проводивших с ним до 18 часов на протяжении двух недель, наступили значительные улучшения психического здоровья, и они испытывали гораздо меньшее чувство одиночества.   

По словам исследователей, речь не идет о полной замене человеческого персонала, но роботы позволят частично снять огромную нагрузку с больниц и домов престарелых, а также помогут избавиться от одиночества и ухудшения психического состояния. Известно, что роботы-сиделки, помогающие осуществлять уход, уже используются в странах, где велика численность людей преклонного возраста, таких как Япония. Однако роль социальных роботов заключается именно в открытом общении.

Не спешить с инновациями

Насколько вероятно, что их станут использовать дома? Если оставить в стороне финансовый аспект, то доверие к искусственному интеллекту в вопросах ухода и лечения пока испытывают немногие. Как показал опрос Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, поручить роботу-сиделке заботу о своих пожилых родителях согласны только 19% респондентов, лечь под нож робота-хирурга готовы 14%, а оставить своих детей с роботом-воспитателем могут лишь 10%. Гораздо охотнее люди воспользовались бы услугами роботов-помощников по дому (66%), курьеров из магазина (62%) или юридических консультантов (53%). 

Новый центр гериатрии в Москве

Но хотя до роботов-сиделок в РФ пока далеко, есть и хорошие новости. В столице будет открыт современный гериатрический центр. Как сообщается на сайте мэра, в нем смогут комфортно проживать и проходить реабилитацию не менее 100 человек. По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, центр откроют до 2022 года. 



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