Лолита Милявская сделала пластическую операцию после избиения ее экс-супруга

28.09.2020, 7:05, Разное

Российская певица Лолита Милявская после развода с Дмитрием Ивановым решила кардинально изменить свой внешний образ. Для этого исполнительница воспользовалась услугами пластического хирурга.

Пережив скандальный развод, Лолита Милявская не впала в депрессию, а занялась собой. Первоначально певица сбросила 15 килограммов, но затем задумалась о пластической операции. Впоследствии исполнительница сделала себе блефаропластику. Ее поклонники отметили, что ей это пошло на пользу.

А вот экс-супругу Лолиты Милявской повезло меньше. В апреле он развелся с певицей, а в мае на Дмитрия Иванова напали и сильно избили в Подмосковье. После нападения медики диагностировали у него переломы носа и глазниц, поврежденные ребра, сломанные ноги, а также потерю крови. Лолита причастность к инциденту полностью отрицает.