Звезда Comedy Woman Мария Кравченко три года боролась с заболеванием кожи

28.09.2020, 7:05, Разное

Российская звезда КВН и Comedy Woman Мария Кравченко призналась, что в течение трех лет ей приходилось бороться с серьезным кожным заболеванием. Из-за недуга все это время актриса не могла пользоваться косметикой.

Когда недуг проявил себя косметологи и дерматологи не смогли сразу установить его причину. Однако позднее выяснилось, что у Марии Кравченко завелся подкожный клещ. Медики посоветовали ей избавиться от всей косметики и кистей для макияжа, поскольку паразиты могли оставаться на них продолжительное время.

Мария Кравченко на период лечения полностью отказалась от косметики. Макияж она не могла наносить даже во время подготовки к съемкам. Всего на борьбу с подкожными клещами артистка потратила три года, но теперь для «покорения мира» ей достаточно умыться и воспользоваться легким увлажняющим кремом, отметила Кравченко.