Первый пошел!

28.09.2020, 6:50, Разное

Проект четыре двойки ноль.

Именно так называют меж собой новый проект российских атомных ледоколов его создатели. Сегодня от причала Балтийского завода ушло в испытание во льдах головное судно проекта 22220, получившее название «Арктика». Планируется, что до прихода в порт приписки — Мурманск — ледокол с испытательными целями сначала дойдет до Северного полюса, чтобы продемонстрировать арктическим льдам всю свою мощь. Основной экипаж в этом рейсе составляют представители завода, а акт приемки-передачи судна «Атомфлоту» будет подписан уже в Мурманске, после завершения испытаний во льдах.

Фото: Валерий Василевский

Главный конструктор Владимир Воробьев рассказал, что Балтийский завод построил совершенно новое судно для плавания во льдах, мало что имеющее общего с предыдущими проектами. Это и новая архитектура, и новая планировка, и новые реакторы. «Арктика» крупнее и мощнее своих предшественников. При компоновке мостика, например, были учтены все замечания и предложения капитанов действующих ледоколов.

Главный конструктор ледокола Владимир Воробьев (слева) получил в этот день немало заслуженных поздравлений. Фото: Валерий Василевский

Всего в ближайшие годы Балтийский завод должен построить еще четыре ледокола проекта 22220, которые будут названы именами российских территорий и регионов, — «Сибирь», «Урал», «Якутия»,«Чукотка».

Фото: Валерий Василевский В чем сила, брат! Сила в ЦПУ, откуда осуществляется управление ядерными реакторами. Фото: Валерий Василевский Балтийцы отправляются в Арктику. Фото: Валерий Василевский.

Валерий Василевский

специально для «Новой»