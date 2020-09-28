Депутата заксобрания Иркутской области Левченко заподозрили в мошенничестве

28.09.2020, 6:48, Новости дня

Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ установлена причастность депутата Законодательного Собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере. В феврале 2019 года в Следственном комитете Российской Федерации было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, совершенном в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. В ходе расследования также установлена причастность к совершению указанного преступления Андрея Левченко», – гвоорится в сообщении на сайте СК России.

По данным следствия, Хамуляк совместно с соучастниками в 2017 году предоставил в адрес Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области «заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт».

После этого Хамуляк совместно с Левченко заключил с иностранной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму порядка 167 млн рублей. Впоследствии документ был предоставлен в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам.

«После этого указанными лицами была создана в качестве прокладки еще одна компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319,6 млн рублей. В дальнейшем в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области регулярно предоставлялись отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонтных работ», – добавили в СК.

В комитете отметили, что в ходе противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области был причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 млн. рублей.

«Сегодня Андрей Левченко задержан по подозрению в совершении указанного преступления. По месту его жительства и работы, а также у его отца – бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко – проведены обыски. В данный момент следствием решается вопрос об избрании Андрею Левченко меры пресечения, проводятся следственные действия, направленные на установление других участников преступления», – заключили в СК.

В начале сентябре стало известно, что проверка подтвердила сокрытие доходов на более чем 57 млн рублей сыном экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, руководителем фракции КПРФ в заксобрании Иркутской области Андреем Левченко.

В начале июня прокуратура Иркутской области внесла в законодательное собрание представление о нарушении антикоррупционного законодательства руководителем фракции КПРФ Андреем Левченко. В своей декларации он предоставил недостоверные сведения и скрыл информацию об обязательствах имущественного характера на сумму более 57 млн рублей.

Также стало известно, что Андрей Левченко в 2015 году в период избирательной кампании на регулярной основе переводил деньги агитаторам и политтехнологам с банковского счета своей бывшей девушки.

Напомним, в декабре 2019 года Сергей Левченко по собственному желанию ушел в отставку с поста губернатора Иркутской области после череды коррупционных скандалов и ряда уголовных дел, которые были возбуждены в отношении ближнего окружения экс-губернатора.

Кроме того, в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин заявил, что после руководства регионом Левченко в Иркутской области необходимо заново воссоздавать систему по ликвидации последствий стихийных бедствий.