 

Власти Японии заявили о важности развития отношений с Россией

28.09.2020, 6:48, Новости дня

Япония придает важное значение отношениям с Россией и намерена развивать сотрудничество в различных областях, включая экономику и культуру, учитывая при этом собственные государственные интересы, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

«В настоящее время мы проводим согласование или проработку возможности организации телефонных разговоров с лидерами различных стран, включая Россию. Мы по-прежнему придаем серьезное значение отношениям с Россией, в этом нет никаких изменений. Мы намерены развивать отношения с Россией в различных областях, включая вопрос мирного договора, политику, экономику и культуру, руководствуясь при этом собственными государственными интересами», – приводит ТАСС ответ Като на вопрос о темах, которые премьер- министр Японии Есихидэ Суга планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящего телефонного разговора.

По словам Като, Япония продолжит придерживаться своей позиции, заключающейся в стремлении подписать мирный договор, решив «территориальный вопрос».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что помешало РФ и Японии заключить мирный договор.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Избиратели Приморья оценили возможность голосования на открытом воздухе

02.09 / Новая спецверсия Lexus RX Black Vision доступна для заказа в России

11.08 / Полиция вновь заявила о гражданских беспорядках в Портленде

28.06 / Россия в боевых условиях провела эксперимент со «стаей» истребителей

31.07 / Украинский ударный беспилотник атаковал позиции ЛНР

27.07 / Кандидат в президенты Беларуси Тихановская отказалась высказаться об оккупации Крыма

14.07 / ЦИК Беларуси зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты

19.07 / “Динамо” проиграло “Колосу”, но пробилось в Лигу чемпионов

29.06 / В Екатеринбурге чествовали волонтеров

05.09 / Трамп: США «очень внимательно» отнесутся к отравлению Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска