Власти Японии заявили о важности развития отношений с Россией

28.09.2020, 6:48, Новости дня

Япония придает важное значение отношениям с Россией и намерена развивать сотрудничество в различных областях, включая экономику и культуру, учитывая при этом собственные государственные интересы, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

«В настоящее время мы проводим согласование или проработку возможности организации телефонных разговоров с лидерами различных стран, включая Россию. Мы по-прежнему придаем серьезное значение отношениям с Россией, в этом нет никаких изменений. Мы намерены развивать отношения с Россией в различных областях, включая вопрос мирного договора, политику, экономику и культуру, руководствуясь при этом собственными государственными интересами», – приводит ТАСС ответ Като на вопрос о темах, которые премьер- министр Японии Есихидэ Суга планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящего телефонного разговора.

По словам Като, Япония продолжит придерживаться своей позиции, заключающейся в стремлении подписать мирный договор, решив «территориальный вопрос».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что помешало РФ и Японии заключить мирный договор.