 

Московская полиция составила протокол за футболку с изображением Навального

28.09.2020, 6:20, Новости дня

В Москве полиция задержала и составила протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия на активиста Бориса Казадаева – за то, что он гулял по Красной площади в футболке с изображением Алексея Навального.Навальный

Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", сотрудники полиции подошли к Казадаеву и сначала попросили предъявить документы. После того, как он отдал им свой паспорт, полицейские потребовали пройти с ними до отдела полиции. На вопрос задержанного "Разве нельзя ходить в этой майке?" полицейские ответили: "Нет".

Уже в ОВД сотрудники квалифицировали прогулку Казадаева как форму пикетирования, а футболку с изображением Навального изъяли в качестве "вещественного доказательства правонарушения".



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