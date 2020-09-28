 

Мнение: “Двое под одним зонтом”

28.09.2020, 6:15, Разное

Вот, между прочим, один из моих любимейших фильмов. А о его существовании, вероятно, большинство и не подозревает вовсе. Обидно! Снят в хорошее время – вторая половина 80-х, когда умирающий людоед, то есть СССР, под конец как-то размяк, расслабился и даже впал в этакое философски-романтическое настроение. Режиссер – Юнгвальд-Хилькевич (тот, который снял “Три мушкетера” с Боярским и прочими). Одесская киностудия, если не ошибаюсь.

Фильм снят в очень редком жанре “сказка для взрослых”. Литературная основа (впрочем, с ней обошлись крайне вольно) Взрослые ведь циники, для них сказку делать замучаешься, они во всем фальшь различат. А тут – получилось! По-моему, лучшая роль Елены Сафоновой, еще до всяких “Вишен”. В главной роли – Ивар Калныньш, блестящий, между прочим, актер (не говоря уж о том, что красавец).
Грустная, светлая сказка. Львиная доля успеха – потрясающая музыка (не знаю, к сожалению, кто композитор). И вдобавок ко всему – одна из последних ролей Смоктуновского, блистательное, как всегда, “камео” нашего Гения.
Фильм чудесный во всех смыслах. Песни оттуда вполне могли бы быть хитами.

Но – вот загадка: он прошел по кинотеатрам году так в 88-м… И сгинул! Как будто и не было никогда. Песню “Ах если б не было дождя” никогда и нигде не передают и не поют, фильм ни разу не показали по телевизору, даже по “задним” каналам, я никогда не видел его ни на кассетах, ни на ДВД…

Зато потрясающие по своей откровенной дебильности фильмы – типа какого-нибудь “Иван Бровкин на целине” – крутят в год по 10 раз! Интересно – в чем тут загвоздка? Почему так получается? Может, тут в “украинской незалежности” дело? Да нет, вроде…

Сафонова, Калныньш, Смоктуновский и чудесная, грустная музыка… Фильм-сказка. Если вам все ж представится возможность – обязательно посмотрите!

Источник: Размышления вольного социолога



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