Мнение: О новом преступлении Путина против России

28.09.2020, 6:10, Разное



Фото © Kremlin.ru.

Всё-таки очень сложно управлять такой большой страной, как Россия, из такого маленького убежища, как то, в которое ведёт специальный антиковидный коридор. Тут совершенно неизбежны просчёты, провалы, ошибки. Самые критические из них уже начали вскрываться, с беспощадной ясностью обнажая самую суть…

Всё-таки #статистика – безжалостная наука.

Согласно последним статистическим данным, коронавирусный кризис привел к тому, что российский средний класс, к которому до эпидемии CoVID-19 можно было отнести 24% работающего населения, резко сократился. Не менее 6,1% занятых представителей среднего класса перешли в категорию бедных. Эти цифры приводят эксперты ВШЭ в докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития».

Причинами роста бедного населения стали потеря работы и снижение трудовых доходов из-за вынужденного простоя, вызванного недокарантином. В период пандемии 8,7% представителей среднего класса потеряли работу, 3,9% оказались в простое с сохранением трудового дохода на уровне не выше МРОТ (12 тыс. 130 руб.).

Душевые доходы россиян также сократились из-за коронавируса на 9,7–11,5%. Лишь 2% из них частично компенсировали меры господдержки, запоздалые и недостаточные. И просто мизерные в сравнении со многими другими странами, кроме самых бедных.

В итоге российский #среднийкласс стремительно скукожился. По сути, в нём остались только те, кто так или иначе связаны с государством – чиновники, военные, работники госкомпаний и госбанков, предприниматели на госконтрактах и т.п. Независимые представители среднего класса, пардон за тавтологию, вымерли как класс.

К среднему классу эксперты относили людей с доходом не ниже 1,25 от медианного по региону, которые соответствует хотя бы одному из двух признаков:

– заняты по профессиям, относящимся к 0–4 классам по ISCO (законодатели, чиновники, руководители высшего и среднего звена, специалисты высшей и средней квалификации, офисные служащие, военные), либо малые предприниматели;

– имеют высшее образование (не ниже бакалавра).

В общем, теперь численность российского среднего класса даже ниже, чем в 2000 году, когда Владимир Путин пришёл к власти. Он таки добился своего.

Во всех странах средний класс – это не только гарант стабильности, который в ней заинтересован кровно в силу имущественного положения и наличия частной собственности. Это ещё и гарант развития технологий, науки, искусств, образования. Всего того, без чего страна скорее раньше, чем позже скатывается куда-то на обочину. Примеров масса в новой и новейшей истории.

Но российский президент Владимир #Путин не любит средний класс, предпочитая ему класс служилый. Возможно, память о гламурных протестах 2011-2012 гг. до сих пор ему не даёт спокойно спать по ночам. То есть, средний класс для Владимира Путина – это скопище бездельников, смутьянов и баламутов из интернета. Не исключено, что именно по этой причине он в #коронакризис выбрал политику никакой помощи середнякам.

И это как раз то, что – в соответствии с напутствием давно забытого юриста Антуана Буле де ла Мерта – является худшим видом преступления: ошибкой. Талейран и Фуше, много раз его цитировавшие разным великим личностям, не дадут тут соврать.

Так что же делать с таким преступником? Понять, простить и… снова переизбрать?