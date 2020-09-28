 

Китай ввел ограничения на контакты генконсула США в Гонконге

28.09.2020, 6:08, Новости дня

Власти Китая ввели ограничения на деятельность генерального консула США в Гонконге и его заместителей в ответ на аналогичные меры Вашингтона против китайских дипломатов, сообщила South China Morning Post.

Как информирует издание, отныне для проведения встреч с местными должностными лицами, представителями политических партий, университетских кругов и общественности главе американской дипмиссии или замещающим его лицам требуется получать специальное разрешение Комиссариата МИД КНР в Гонконге. Введенные требования распространяются как на официальные, так и неформальные контакты, в том числе на общение в режиме видеоконференций, передает ТАСС.

В начале сентября США ввели ограничения для китайских дипломатов, запретив им без специального разрешения Госдепартамента посещать кампусы университетов и встречаться с представителями местных властей. Пекин подготовил ответные ограничения на работу американских дипломатов на территории материкового Китая и Гонконга.

В начале августа Соединенные Штаты ввели санкции против бывших и действующих чиновников Гонконга, включая главу администрации города Кэрри Лам. В ответ Китай ввел санкции в отношении 11 официальных лиц США.

30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон о национальной безопасности в Гонконге. В тот же день США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

27 мая глава Госдепа Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции.



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