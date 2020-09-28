 

Помпео назвал Китай главной внешней угрозой для США

28.09.2020, 5:48, Новости дня

Китай является главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

«Самая большая внешняя угроза, которая стоит перед США в среднесрочной и долгосрочной перспективах, – это угроза со стороны режима в Китае сегодня, [это] Коммунистическая партия Китая под руководством [председателя КНР] Си Цзиньпина», – приводит слова Помпео ТАСС.

Напомним, в начале сентября Помпео заявил, что самая серьезная угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая (КПК). Он также сравнил отношения США и Китая с новой холодной войной, подчеркнув готовность американского лидера Дональда Трампа противостоять Китаю «по всем фронтам».

В августе госсекретарь США назвал Китай «большей угрозой для мира, чем СССР». В том же месяце глава Нацразведки США Джон Рэтклифф подтвердил, что Китай представляет для Соединенных Штатов «гораздо большую опасность», чем Россия.

В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что РФ потеряла статус главного противника США, а также объясняла влияние предстоящих президентских выборов в США на выбор геополитического противника Соединенных Штатов.



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